«Зенит» взял «быка» за рога

Когда в начале второго тайма Соболев сделал счет 3:0, использовав головой навесную передачу того же Педро, показалось, что судьба матча решена — можно «закрывать лавочку», как говорил один телекомментатор. Однако «Краснодару» почти сразу удалось отыграть. Зенитовцы недоработали в обороне, и португалец Жоао Батчи добил мяч в сетку ворот Дениса Адамова после удара Даниила Уткина. Это гол придал «быкам» сил. Их лидер Джон Кордоба на 71-й минуте забил еще один мяч. Неизвестно, как завершилась бы дуэль, не получи красную карточку на 80-й минуте бразильский защитник «Краснодара» Витор Тормена. Он попал открытыми шипами в ногу Соболева. Хозяева остались в меньшинстве, старались спасти матч, но атаки не были опасными, а «Зенит», несмотря на сделанные тренерами замены, не мог перевести игру на чужую половину поля и использовать шансы в контратаках. В итоге встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. Они одержали третью победу подряд и вырвались на первое место в чемпионате. Соболев и Глушенков возглавляют список лучших бомбардиров: у каждого по 8 мячей. Правда, сегодня сине-бело-голубых могут сместить с верхней строчки ЦСКА и московское «Динамо» — отрыв от них составляет два очка. «Краснодар» проиграл в РПЛ впервые и продлил свою безвыигрышную серию до четырех матчей. Поэтому он сполз на второе место, хотя очков у него столько же, сколько у «Зенита».