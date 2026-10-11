«Зенит» взял «быка» за рога
в матче чемпионата России
11.10.2026, 10:42
ФК «Зенит» вышел на первое место в чемпионате России по футболу, обыграв «Краснодар» на его поле со счетом 3:2. Матч лидеров российского футбола получился увлекательным и драматичным: когда гости забили три гола подряд, казалось, что разгромят соперника, но хозяева нашли чем ответить, и концовка игры получилась нервной, несмотря на то что у «Краснодара» был удален игрок.
Все было в этой игре, за что болельщики любят футбол. Даже предматчевый разогрев удался. Сначала сообщили, что «Краснодар» сократил с 3 до 1 тыс. квоту гостевых билетов, что противоречит регламенту турнира. Правда, по этому поводу не удалось услышать комментариев ни со стороны Российского футбольного союза, ни от южного клуба. Если он был виноват, то в чем? А перед самой игрой хозяева вынуждены были «удалять» с газона изображение быка, которое они нанесли: инициатива не была согласована с футбольными властями. Говорили даже, что встречу могут отменить. Но все это оказалось элементом предматчевого «шоу», сопутствующего большой игре. На нее, на футболистов события никак не повлияли — это отметил на послематчевой пресс-конференции Сергей Семак, главный тренер «Зенита».
С чем пришлось по-настоящему бороться гостям, так это с грубостью и грязной игрой «быков» в начале. Увидев, что у них не получается плести любимые комбинации, хозяева стали нарушать правила и «задирать» соперников. В этой ситуации петербуржцам надо было выстоять, а желательно — забить гол. И это удалось сделать на 40-й минуте, когда мяч был быстро введен Максимом Глушенковым из аута, Александр Соболев продлил атаку пасом на Дугласа Сантоса, бразилец подключил в штрафную Глушенкова и тот изящно перекинул вратаря «Краснодара» Станислава Агкацева. Так «Зенит» повел 1:0.
Перед самым свистком на перерыв хозяевам досталось еще раз. Тот же Глушенков, получив пас от Педро, продвинулся вдоль штрафной, обыграл нескольких соперников и отправил мяч в дальний угол своей левой ногой. Это был очень хороший сценарий для «Зенита»: получить преимущество в два мяча по такой игре, еще и поразить ворота перед перерывом, что всегда больно бьет по сопернику.
Когда в начале второго тайма Соболев сделал счет 3:0, использовав головой навесную передачу того же Педро, показалось, что судьба матча решена — можно «закрывать лавочку», как говорил один телекомментатор. Однако «Краснодару» почти сразу удалось отыграть. Зенитовцы недоработали в обороне, и португалец Жоао Батчи добил мяч в сетку ворот Дениса Адамова после удара Даниила Уткина. Это гол придал «быкам» сил. Их лидер Джон Кордоба на 71-й минуте забил еще один мяч. Неизвестно, как завершилась бы дуэль, не получи красную карточку на 80-й минуте бразильский защитник «Краснодара» Витор Тормена. Он попал открытыми шипами в ногу Соболева. Хозяева остались в меньшинстве, старались спасти матч, но атаки не были опасными, а «Зенит», несмотря на сделанные тренерами замены, не мог перевести игру на чужую половину поля и использовать шансы в контратаках. В итоге встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. Они одержали третью победу подряд и вырвались на первое место в чемпионате. Соболев и Глушенков возглавляют список лучших бомбардиров: у каждого по 8 мячей. Правда, сегодня сине-бело-голубых могут сместить с верхней строчки ЦСКА и московское «Динамо» — отрыв от них составляет два очка. «Краснодар» проиграл в РПЛ впервые и продлил свою безвыигрышную серию до четырех матчей. Поэтому он сполз на второе место, хотя очков у него столько же, сколько у «Зенита».
В следующем туре, 18 октября, петербуржцы примут на своем поле «Ахмат». До этого им еще предстоит совершить вояж в Дагестан, чтобы 14 октября в рамках Кубка России встретиться с махачкалинским «Динамо». В этой игре Сергей Семак наверняка даст отдохнуть основным игрокам и можно будет увидеть в деле ближайший резерв петербургской команды.