Мэр Сочи пообещал при необходимости оказать помощь пострадавшим от атаки БПЛА

По данным градоначальника, обломки беспилотников обнаружили по трем адресам а Адлерском районе Сочи. По итогам атаки погибших и пострадавших нет. Главы Хостинского, Центрального и Лазаревского районов также доложили об отсутствии повреждений и пострадавших.