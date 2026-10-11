Мэр Сочи пообещал при необходимости оказать помощь пострадавшим от атаки БПЛА
11.10.2026, 10:03
Мэр Сочи Андрей Прошунин провел заседание оперштаба по ликвидации последствий ночной атаки БПЛА, по итогам которого пообещал при необходимости оказать помощь пострадавшим собственникам поврежденных жилых помещений. Об этом он рассказал в своих соцсетях.
По данным градоначальника, обломки беспилотников обнаружили по трем адресам а Адлерском районе Сочи. По итогам атаки погибших и пострадавших нет. Главы Хостинского, Центрального и Лазаревского районов также доложили об отсутствии повреждений и пострадавших.
Ранее оперштаб региона также сообщил, что фрагменты беспилотника упали на территории аэропорта Сочи. В одном из административных зданий произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали. Пострадавших при этом также не было.
Сейчас в Сочи общественный транспорт работает в обычном режиме, коммунальная инфраструктура функционирует без сбоев.
По данным Минобороны России, в течение минувшей ночи на рядом российских регионов(в числе которых – Краснодарский край и Крым), а также над акваторией Черного моря ПВО перехвачены и уничтожены 479 украинских БПЛА самолетного типа.