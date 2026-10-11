В Свердловской области убрали более 80% зерновых полей
11.10.2026, 09:57
В Свердловской области аграрии завершили уборку урожая более чем на 80% площадей, занятых зерновыми культурами. Кроме того, в регионе собрали около 90 тыс. тонн картофеля и 7,3 тыс. тонн овощей. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер в обращении по случаю Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
По словам главы региона, уборочная кампания продолжается, несмотря на затяжные летние дожди. Денис Паслер отметил, что власти оказывают поддержку агропромышленному комплексу, в том числе содействуют обновлению сельскохозяйственной техники, внедрению цифровых решений и роботизированных систем, а также подготовке кадров.
«Агропромышленный комплекс Свердловской области объединяет тысячи людей, сотни предприятий и ферм. Это сложное и мощное хозяйство, от успешной работы которого напрямую зависят рост экономики и благополучие жителей региона»,— говорится в обращении губернатора.
Господин Паслер также отметил, что продукция свердловских производителей поставляется в десятки стран. По его словам, региональные власти продолжат поддерживать развитие отрасли и привлечение молодых специалистов в сельское хозяйство.