В Свердловской области убрали более 80% зерновых полей

В Свердловской области аграрии завершили уборку урожая более чем на 80% площадей, занятых зерновыми культурами. Кроме того, в регионе собрали около 90 тыс. тонн картофеля и 7,3 тыс. тонн овощей. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер в обращении по случаю Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.