МЧС предупредило об усилении ветра в Ярославской области
10.10.2026, 23:26
ГУ МЧС по Ярославской области предупредило об усилении юго-западного ветра с порывами до 12–17 м/с. По данным Ярославского ЦГМС, ветер усилится в ночь на 11 октября и сохранится до 06:00.
В связи с непогодой возможны повреждения линий электропередачи и связи, нарушения работы коммунальных систем и транспорта. Также существует риск падения деревьев, обрушения аварийных крыш зданий и рекламных конструкций.
МЧС предупреждает о возможном увеличении числа травм среди населения, а также об осложнении проведения аварийно-восстановительных работ.