Завтра в Татарстане ожидается до +17 градусов
10.10.2026, 20:53
В воскресенье, 11 октября, в Татарстане ожидается переменная облачность. Днем воздух прогреется от +12 до +17 градусов, существенных осадков не прогнозируется. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.
Ночью местами пройдет небольшой дождь, температура составит от +3 до +8 градусов. Ветер юго-западный, западный, от 6 до 11 м/с, местами с порывами до 14 м/с.
В Казани днем ожидается переменная облачность без существенных осадков. Температура воздуха составит от +14 до +16 градусов. Юго-западный, западный ветер будет дуть со скоростью от 7 до 12 м/с.