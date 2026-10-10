С начала года мошенники похитили у жителей Кировской области 1,053 млрд рублей
10.10.2026, 20:15
С начала 2026 года мошенники похитили у жителей Кировской области 1,053 млрд руб. От дистанционных хищений пострадали 2897 человек. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
За последнюю неделю число потерпевших увеличилось на 54, а сумма ущерба — на 20,2 млн руб.
С начала года прокуратура направила в суды 802 иска о взыскании денег с владельцев счетов, использованных для хищений, и 64 иска о признании недействительными кредитных договоров, которые потерпевшие заключили под влиянием обмана.