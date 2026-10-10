«Ак Барс» потерпел третье поражение подряд в КХЛ
10.10.2026, 19:43
Казанский «Ак Барс» дома уступил череповецкой «Северстали» со счетом 1:4 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Это поражение стало для команды третьим подряд.
Единственную шайбу в составе казанцев забросил Кирилл Семенов.
После 14 матчей у «Ак Барса» 15 очков. Команда опустилась на шестое место в Восточной конференции.
Следующий матч казанцы проведут 12 октября на своем льду против «Сочи». Встреча завершит домашнюю серию «Ак Барса».