В Индии восстали тараканы

Невзирая на жесткое подавление полицейскими силами, протестные настроения в Индии, похоже, не собираются стихать. В их центре стоит «Народная партия тараканов» — молодежное движение, запущенное как сатирическая интернет-акция, но стремительно переросшее в силу, сумевшую аккумулировать недовольство миллионов молодых индийцев коррупцией в системе образования. Протестующих, добивающихся прежде всего отставки министра образования, активно поддерживает и самый известный в Индии оппозиционер Рахул Ганди, требующий заодно ухода премьера Нарендры Моди.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: AnushreeВ Fadnavis / Reuters Фото: AnushreeВ Fadnavis / Reuters

Точкой отсчета протестов, весьма смахивающих на недавние молодежные движения в Непале и Бангладеш, из-за которых впоследствии пали правительства этих стран, стали майские экзамены в престижные медицинские вузы Индии с высоким конкурсом. Как оказалось, вступительные задания были украдены и проданы, из-за этого результаты первого экзамена были аннулированы, и 2 млн индийских абитуриентов пришлось пересдавать экзамен. Несколько человек из-за перенесенного стресса даже покончили жизнь самоубийством. В июне же, за несколько дней до повторного вступительного экзамена, индийские власти временно заблокировали Telegram — из-за опасений, что мессенджером будут пользоваться для списывания.

Все это вызвало бурю негодования среди молодежи, потребовавшей отставки министра образования Дхармендры Прадхана. Главным же командным центром протестов неожиданно оказалось неформальное движение «Народная партия тараканов».

Оно было запущено в середине мая выпускником Бостонского университета политтехнологом Абхиджитом Дипке в качестве интернет-сатиры — за день до того глава Верховного суда Индии Сурья Кант назвал безработных молодых индийцев, которые занимаются журналистикой или идут в политические активисты, тараканами и паразитами. Отсюда, собственно, и появилось название движения.

Поначалу оно объединяло лишь несколько сотен молодых людей, но к началу нынешней недели многие мировые СМИ совершенно всерьез стали называть «тараканов» одной из главных угроз правительству Нарендры Моди.

Первая серьезная проба сил протестного движения состоялась 20 июля. Десятки тысяч протестующих (по ряду оценок, около 50 тыс. человек), преимущественно представители поколения Z, направились маршем к зданию парламента высказать свои претензии.

Полицейские встретили их слезоточивым газом и дубинками. Около 150 протестующих оказались в итоге в больницах, в органах правопорядка сообщили о 118 пострадавших полицейских.

На следующий день протестную волну подхватила главная оппозиционная сила страны — «Индийский национальный конгресс». Ее лидер, наследник знаменитой индийской политической династии Рахул Ганди, лично возглавил марш к резиденции премьер-министра Моди и лидера партии «Бхаратия джаната парти». После стычки с полицией Ганди и другие лидеры ИНК были задержаны, но позже их отпустили.

К вечеру 22 июля более 10 тыс. человек вновь собралась у старинной обсерватории Джантар-Мантар в центре Дели, ставшей эпицентром протестной кампании. А полиция вновь разогнала демонстрантов слезоточивым газом и дубинками. И это не сбило решимости протестующих идти до конца.

Параллельно с непрекращающимися выступлениями в Дели протестные акции в знак солидарности с демонстрантами в столице все три дня шли и в других городах Индии — в частности, в Ченнае, Индоре, Хайдарабаде и Патиале.

«Прошло уже 25 дней (с начала протестов.— “Ъ”). Даже если на это уйдет 25 месяцев — пусть так, но мы отсюда не уйдем»,— обратился к участникам акции протеста поздно вечером в среду основатель «тараканного» движения Абхиджит Дипке, обещая, что выступления будут продолжаться до тех пор, пока министр образования не уйдет в отставку.

Именно этого власти допускать не хотят. «Об отставке министра образования нет и речи. Этот вопрос вообще не стоит. Нельзя обвинять министра в утечке (экзаменационных заданий.— “Ъ”), поскольку он лично к этому не причастен»,— сказал агентству PTI неназванный высокопоставленный политик из правящей партии, добавив, что повторный экзамен прошел успешно.

23 июля первый публичный комментарий ситуации дал премьер Нарендра Моди. «Нет ничего важнее благополучия и будущего нашей молодежи… Те, кто пытается навредить будущему нашей молодежи, не останутся безнаказанными»,— написал он в соцсети Х, пообещав создать «суды ускоренного производства», чтобы оперативно наказать коррумпированных чиновников, которые допустили утечку экзаменационных работ.

Протестующих эти посулы не удовлетворили. «Это не обеспечивает нам подотчетность. За все эти годы не было ни одного обвинительного приговора, поэтому эта мера бесполезна»,— отрезал пресс-секретарь «Народной партии тараканов» Саурав Дас.

Противостояние с властью продолжает активно подпитывать и парламентская оппозиция. Как рассказал на пресс-конференции в среду Рахул Ганди, из-за процветающей в сфере образования коррупции за последнее десятилетие в стране произошло 152 случая утечки экзаменационных работ, и ни один из них не привел к обвинительному приговору.

«Кто-то или группа людей разрушают нашу систему образования, самое ценное достояние Индии, разрушают жизни наших студентов. Что делает правительство? Никаких обвинительных приговоров»,— подчеркнул политик, которому нынешняя ситуация уже принесла немало политических очков.

Днем ранее Ганди открыто призвал Нарендру Моди уйти в отставку. И с каждым днем в Индии это требование начинает поддерживать все большее число молодых людей, которым отставка министра образования и реформа системы экзаменов кажутся теперь недостаточными. «Полицейские в штатской одежде били меня дубинками… пока я просто стоял. Эта страна не изменится, пока Моди не уйдет»,— заявил CNN протестующий по имени Талвар в Нью-Дели.

Наталия Портякова