В Татарстане кратно выросло число случаев смертельного отравления угарным газом
10.10.2026, 18:51
В Татарстане по итогам января—сентября 2026 года число случаев отравления угарным газом со смертельным исходом выросло в несколько раз по сравнению с прошлогодним показателем. Об этом на совещании в Доме правительства сообщил генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Казань» Рустем Усманов.
За девять месяцев в республике зафиксировали 37 происшествий, связанных с отравлением угарным газом. Пострадали 65 человек, погибли десять. Общее число происшествий также превысило прошлогодний показатель.
По словам гендиретора компании, за этот период специалисты компании провели техническое обслуживание газового оборудования у более чем 1 млн абонентов. Еще 10 тыс. абонентов не предоставили доступ к оборудованию.
С начала года в Госжилинспекцию Татарстана направили 793 материала о недопуске специалистов. К административной ответственности привлекли 389 абонентов, общая сумма штрафов составила 2,4 млн руб.