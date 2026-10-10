Жителям Татарстана предстоит уплатить в бюджет 27,4 млрд рублей налогов
10.10.2026, 18:26
Жителям Татарстана до 1 декабря предстоит уплатить в консолидированный бюджет республики 27,4 млрд руб. налогов. Об этом сообщил руководитель управления ФНС по Татарстану Марат Сафиуллин на совещании в Доме правительства.
Имущественные налоги должны перечислить 2,2 млн жителей. По словам главы Татарстана Рустама Минниханова, в 2025 году сумма таких налогов составила 13,3 млрд руб.
Еще 221 тыс. татарстанцев должны уплатить дополнительно начисленный НДФЛ на общую сумму 14,1 млрд руб.