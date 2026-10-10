В Петербурге не стали арестовывать директора компании после ожога сотрудницы кипятком
10.10.2026, 18:02
Петродворцовый районный суд Петербурга отказал следствию в заключении под стражу генерального директора ООО «Технологии Вкуса» Алексея Шувалова. Его подозревают в нарушении требований охраны труда после того, как сотрудница предприятия получила ожоги 32% тела, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
По версии следствия, 10 сентября 2026 года женщина получила травмы на рабочем месте. Согласно материалам дела, на нее вылилось 40 литров кипятка из-за скользкого пола. В рапорте об обнаружении признаков преступления также указано, что на работе ее просили сообщить, будто травма произошла дома.
Следствие настаивало на аресте господина Шувалова, утверждая, что после происшествия он не сообщил о нем и не принял мер для оказания пострадавшей медицинской помощи, а также пытался скрыть случившееся. Сам подозреваемый возражал против заключения под стражу.
Суд счел доводы следствия о возможном сокрытии от расследования, давлении на свидетелей и уничтожении доказательств предположительными. Господин Шувалов ранее не был судим, имеет постоянное место жительства в России и не скрывался от следствия. В связи с этим суд отказал в избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
Господина Шувалова задержали 9 октября по подозрению в нарушении требований охраны труда (ч. 1 ст. 143 УК РФ). Как указал суд, обвинение ему не предъявляли.