В Петербурге не стали арестовывать директора компании после ожога сотрудницы кипятком

Суд счел доводы следствия о возможном сокрытии от расследования, давлении на свидетелей и уничтожении доказательств предположительными. Господин Шувалов ранее не был судим, имеет постоянное место жительства в России и не скрывался от следствия. В связи с этим суд отказал в избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.