Число задержанных поездов «Таврия» после атаки на Ростовскую область сократилось до двух
10.10.2026, 17:42
Количество задержанных поездов «Таврия» после повреждения железнодорожного моста на участке Ростов — Батайск сократилось с четырех до двух. По состоянию на 14:00 мск с опозданием следовали поезд № 27/28 Симферополь — Москва, отправившийся из Керчи, и состав № 157/158 Новороссийск — Москва. Об этом сообщает компания «Гранд Сервис Экспресс».
Поезд из Симферополя в Москву задерживается на три часа, состав из Новороссийска — на полтора часа. Оба отправились 9 октября. В компании предупредили, что время опоздания может измениться, а начальники поездов информируют пассажиров об ожидаемом времени прибытия по мере поступления данных.
Железнодорожный мост был поврежден утром 10 октября в результате массированной атаки БПЛА на Ростовскую область. После временной приостановки движение по обоим путям восстановили, однако сбой в расписании поездов сохранялся. Ранее Северо-Кавказская железная дорога сообщала о задержке 14 пассажирских и двух пригородных поездов, а затем «Федеральная пассажирская компания» сообщила о задержке 25 пассажирских составов.
В результате воздушной атаки в Ростовской области также были повреждены многоквартирные дома. По оперативным данным, медицинская помощь потребовалась шести людям. В Ростове-на-Дону повреждения затронули многоквартирные и частные дома, а также объекты инфраструктуры в трех районах города. Власти организовали работу оперативных штабов, прием заявлений на материальную помощь и временное размещение жителей пострадавших домов.