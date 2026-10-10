Число задержанных поездов «Таврия» после атаки на Ростовскую область сократилось до двух

Поезд из Симферополя в Москву задерживается на три часа, состав из Новороссийска — на полтора часа. Оба отправились 9 октября. В компании предупредили, что время опоздания может измениться, а начальники поездов информируют пассажиров об ожидаемом времени прибытия по мере поступления данных.