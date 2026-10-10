«Трактор» потерпел третье поражение дома подряд
В очередном матче чемпионата КХЛ челябинцы уступили новосибирской «Сибири».
10.10.2026, 16:21
Гости забросили по шайбе в двух первых периодах — оба раза отличился Архип Неколенко. В начале третьей двадцатиминутки «Трактор» смог отыграть одну шайбу — гол на счету защитника хозяев льда Григория Дронова.
«Трактор» под конец основного времени сменил вратаря на шестого полевого игрока, однако, несмотря на то что за минуту до конца «Сибирь» схлопотала удаление, сравнять счет не смог. 2:1 — победа «Сибири».
«Трактор» проиграл все три матча в домашней серии и вновь вылетел из зоны плей-офф.