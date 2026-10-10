В Казани сотрудницу ювелирного завода арестовали по обвинению в краже на 40 млн рублей
10.10.2026, 16:04
Вахитовский районный суд Казани заключил под стражу сотрудницу ювелирного завода, обвиняемую в краже изделий стоимостью не менее 40 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба суда.
По версии следствия, с августа по октябрь 2026 года женщина похищала ювелирные изделия из сейфа в офисе предприятия. Ей предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере).
При избрании меры пресечения суд учел доводы следователя о том, что обвиняемая может скрыться, оказать давление на участников дела или иным образом помешать расследованию.