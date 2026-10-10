В Тюменской области высадили 60 тыс. сосен на участке, пострадавшем от пожаров
10.10.2026, 15:48
В Тюменской области на площади 20 га высадили около 60 тыс. сеянцев сосны в рамках акции «Сохраним лес». Работы прошли в границах Ирбитского тракта между деревнями Речкина и Коняшина на участке, который несколько лет назад пострадал от пожаров, сообщил губернатор Александр Моор.
В восстановлении леса участвовали жители, студенты, волонтеры, представители трудовых коллективов и школьного лесничества. По словам главы региона, акция также прошла в других муниципалитетах области.
Акцию проводят с 2019 года. За это время в Тюменской области высадили более 19 млн деревьев на площади свыше 5 тыс. га. По словам Александра Моора, темпы лесовосстановления в регионе позволяют восполнять больше насаждений, чем было утрачено.