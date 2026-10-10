В Тюменской области высадили 60 тыс. сосен на участке, пострадавшем от пожаров

В Тюменской области на площади 20 га высадили около 60 тыс. сеянцев сосны в рамках акции «Сохраним лес». Работы прошли в границах Ирбитского тракта между деревнями Речкина и Коняшина на участке, который несколько лет назад пострадал от пожаров, сообщил губернатор Александр Моор.