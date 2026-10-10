В Петербурге арестовали женщину по обвинению в попытке убить сына

По данным следствия, инцидент произошел 8 октября у Дудергофского озера в Красносельском районе. Женщина, как полагает следствие, влила в рот сына 70-процентный уксус, облила им лицо ребенка, а затем погрузила мальчика в воду и ушла, не оказав ему помощи.