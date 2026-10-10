В Петербурге арестовали женщину по обвинению в попытке убить сына
Женщина напоила сына уксусом и пыталась его утопить
10.10.2026, 14:38
Красносельский районный суд Петербурга отправил под стражу женщину, обвиняемую в покушении на убийство малолетнего сына. По версии следствия, она пыталась отравить ребенка уксусом, а затем погрузила его в воду Дудергофского озера. Мальчик смог самостоятельно выбраться из воды, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
По данным следствия, инцидент произошел 8 октября у Дудергофского озера в Красносельском районе. Женщина, как полагает следствие, влила в рот сына 70-процентный уксус, облила им лицо ребенка, а затем погрузила мальчика в воду и ушла, не оказав ему помощи.
9 октября ей предъявили обвинение в покушении на убийство малолетнего (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Вину она признала частично и не возражала против заключения под стражу.
Суд избрал меру пресечения до 8 декабря 2026 года.