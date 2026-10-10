В Тюмени полиция задержала мужчин, пытавшихся похитить 10 коробок мороженого
10.10.2026, 14:22
В Тюмени правоохранительные органы задержали двоих молодых людей, подозреваемых в попытке кражи мороженого из киоска. Как сообщили в тюменской полиции, инцидент произошел на улице Республики, где сотрудники ГИБДД заметили граждан с подозрительным поведением и остановили их для проверки документов.
В ходе беседы молодые люди, 1994 и 2002 годов рождения, признались, что проникли в киоск, повредив оконную раму. Изначально они хотели похитить деньги из кассы, однако наличности там не оказалось. Не найдя денег, подозреваемые решили взять 10 коробок с мороженым. Однако завершить преступление им не удалось, так как их действия пресекли полицейские.
В отношении задержанных следователем ОП № 4 УМВД России по Тюмени возбуждено уголовное дело. Фигуранты задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ для дальнейшего разбирательства.