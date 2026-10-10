В Тюмени полиция задержала мужчин, пытавшихся похитить 10 коробок мороженого

В ходе беседы молодые люди, 1994 и 2002 годов рождения, признались, что проникли в киоск, повредив оконную раму. Изначально они хотели похитить деньги из кассы, однако наличности там не оказалось. Не найдя денег, подозреваемые решили взять 10 коробок с мороженым. Однако завершить преступление им не удалось, так как их действия пресекли полицейские.