Первый зампред правительства Мантуров встретился с врио главы Удмуртии Абрамовой
Стороны обсудили развитие промышленности республики
10.10.2026, 13:41
Первый зампредседателя правительства России Денис Мантуров обсудил вопросы развития промышленности с врио главы Удмуртии Ольгой Абрамовой. О рабочей встрече руководитель республики рассказала в Max.
«+4,4% — результат работы наших промпредприятий в этом году. Это второе место в Приволжском округе. Самый серьезный рост в группе обрабатывающих производств — здесь мы в тройке лучших по России»,— написала она.
Стороны обсудили механизмы поддержки местных предприятий, среди них — льготные займы Фонда развития промышленности (ФРП). Денис Мантуров и Ольга Абрамова также затронули план работы Ижевского автозавода и реконструкцию дороги Ижевск—Воткинск.
Напомним, объемы промпроизводства Удмуртии в январе—августе увеличились на 7,8%. Обрабатывающие производства нарастили показатель на 19,2% при средней динамике по стране +0,4%. Промпредприятия республики отгрузили продукцию за указанный период на 955,9 млрд руб.