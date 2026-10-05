Удмуртия в тройке лидеров в ПФО по росту промпроизводства в январе—августе

Удмуртия заняла второе место в ПФО по росту объемов промышленного производства в январе—августе. Показатель увеличился на 7,8%, сообщили в Удмуртстате.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В частности, обрабатывающие производства Удмуртии нарастили объемы на 19,2% (в среднем по РФ — +0,4%). Добыча полезных ископаемых показала спад на 5,1% (по стране — -1%).

Промпредприятия республики отгрузили продукцию за указанный период на 955,9 млрд руб. Из этой суммы 71,4% обеспечили обрабатывающие производства, 23,3% — компании, занимающиеся добычей полезных ископаемых.

Лидером в округе стала Чувашия со значением 9,5%, на третьем месте — Башкирия, где объемы выросли на 6,6%. Последнюю строчку рейтинга заняла Оренбургская область, где показатель снизился на 7,8%.

Напомним, в лидерах по динамике роста объемов промпроизводства в Удмуртии среди обрабатывающих отраслей в январе—августе стали производство прочих транспортных средств и оборудования (+90,7%) и выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий (+40,8%).