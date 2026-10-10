В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС на части улиц после атаки БПЛА
10.10.2026, 13:40
В Ростове-на-Дону введут режим чрезвычайной ситуации на улицах, где после воздушной атаки обнаружены повреждения домов и объектов инфраструктуры. Такое решение приняла городская комиссия по чрезвычайным ситуациям на внеочередном заседании, сообщил глава города Александр Скрябин.
По предварительным данным, ущерб зафиксирован в трех районах Ростова. Повреждены многоквартирные и частные дома, а также инфраструктурные объекты. Медицинская помощь потребовалась шести людям, погибших нет.
Для оценки последствий атаки в городе организуют работу оперативных штабов и специальных комиссий. Специалисты обследуют пострадавшие территории, задокументируют повреждения и начнут принимать заявления жителей на материальную помощь. Коммунальным службам поручено убрать территории вблизи мест происшествий.
Отдельно городские власти проверяют сообщения о запахе, на который жалуются жители. По словам Александра Скрябина, Роспотребнадзор оперативно организовал мониторинг воздуха и проверку на содержание опасных веществ. На данный момент превышения допустимых концентраций не выявлены. Если жалобы продолжатся, мобильный пост проведет повторные замеры.
После атаки также скорректировали схему движения транспорта. Въезд в Ростов со стороны Темерницкого моста в створе проспекта Сиверса закрыт, выехать из города по этому направлению можно. Западный мост полностью перекрыт. На улице Луговой в районе дома № 44 движение также ограничено, транспорт направляют на Ворошиловский мост.
По информации главы города, въезд в Ростов по мостам сейчас возможен через Ворошиловский мост и Аксайский мост. О дальнейших изменениях схемы движения городские службы сообщают оперативно.