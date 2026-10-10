В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС на части улиц после атаки БПЛА

После атаки также скорректировали схему движения транспорта. Въезд в Ростов со стороны Темерницкого моста в створе проспекта Сиверса закрыт, выехать из города по этому направлению можно. Западный мост полностью перекрыт. На улице Луговой в районе дома № 44 движение также ограничено, транспорт направляют на Ворошиловский мост.