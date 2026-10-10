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Выпуск газеты №188«Ъ» Газета
Происшествия

Режим ЧС ввели на улицах Ростова-на-Дону, где повреждены дома после атаки БПЛА

10.10.2026, 13:19
Режим чрезвычайной ситуации ввели на улицах Ростова-на-Дону, где повреждены дома после атаки беспилотников. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин в «Максе».
По его словам, урон был нанесен нескольким многоквартирным домам, частным домовладениям и объектам инфраструктуры в трех районах города. Врачи оказали помощь шестерым пострадавшим, погибших нет.
Местные власти также организуют работу оперативных штабов и комиссий для оценки ущерба, проведут обход для оценки и фиксации ущерба и примут заявления на оказание материальной помощи пострадавшим.
В ночь на 10 октября над Ростовской областью сбили больше 100 беспилотников, сообщал губернатор региона Юрий Слюсарь. Прокуратура Ростовской области открыла горячую линию для жителей.
Атаки беспилотников
Ростов-на-Дону