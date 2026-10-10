В Калининградской области построят трассу до «Белой дюны» за 2,9 млрд рублей

Строительство трассы планируется провести в два этапа. По данным министерства градостроительной политики Калининградской области, активная фаза работ начнется в 2027 году. На первом этапе будет построена двухполосная дорога длиной в 4,5 км до «Белой дюны». Второй этап — строительство участка длиной 2,6 км. Он пройдет через территорию курорта. Будущая четырехполосная дорога с велодорожкой и тротуаром будет относиться к магистральным улицам районного значения.