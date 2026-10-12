Экс-начальник колонии-поселения не согласился с приговором

1 октября 2026 года Нытвенский суд приговорил господина Репетуху к трем годам лишения свободы со штрафом в размере 100 тыс. руб. Ему также запретили занимать руководящие должности в системе ФСИН, откуда он был уволен после возбуждения уголовного дела, и с формулировкой «в связи с утратой доверия». Приговор в законную силу не вступил.