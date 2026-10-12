Экс-начальник колонии-поселения не согласился с приговором
12.10.2026, 08:01
Бывший начальник колонии-поселения №39 ГУФСИН по Пермскому краю Михаил Репетуха, осужденный за должностное преступление и вымогательство, обжаловал приговор. Дата рассмотрения апелляционной жалобы в Пермском краевом суде пока не назначена.
Начальник колонии-поселения №39 Михаил Репетуха был задержан 1 августа 2025 года. По версии следствия, он заключил незаконный контракт со своим зятем на вывозку картофеля, выращенного в колонии-поселении, а также вымогал у зятя 300 тыс. руб.
1 октября 2026 года Нытвенский суд приговорил господина Репетуху к трем годам лишения свободы со штрафом в размере 100 тыс. руб. Ему также запретили занимать руководящие должности в системе ФСИН, откуда он был уволен после возбуждения уголовного дела, и с формулировкой «в связи с утратой доверия». Приговор в законную силу не вступил.