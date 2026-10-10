Пулково принял 23 самолета на фоне ограничений в московских аэропортах
10.10.2026, 10:40
Аэропорт Пулково принял 23 воздушных судна в качестве запасного аэродрома из-за ограничений в аэропортах Москвы и Московской области. По состоянию на 09:00 четыре самолета оставались в Петербурге, сообщила пресс-служба Пулково.
Еще 14 воздушных судов задержали на вылет более чем на два часа. Аэропорт продолжает работать в штатном режиме. С пассажирами работают представители авиакомпаний, которые оказывают им необходимую помощь. Перевозчики и сотрудники аэропорта принимают меры для скорейшего восстановления расписания.
Утром 10 октября все четыре московских аэропорта — Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский — временно приостановили прием и отправку самолетов. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, перед этим силы ПВО сбили десять беспилотников на подлете к столице. Ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов.
Пассажирам рейсов в московском направлении рекомендуют проверять онлайн-табло Пулково и следить за объявлениями в терминале. Уточнить статус рейса можно у авиакомпании или по телефону аэропорта: +7 (812) 324-30-00. Также доступны уведомления через чат-бот «Твой Пулково» в MAX.