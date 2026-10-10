Пулково принял 23 самолета на фоне ограничений в московских аэропортах

Еще 14 воздушных судов задержали на вылет более чем на два часа. Аэропорт продолжает работать в штатном режиме. С пассажирами работают представители авиакомпаний, которые оказывают им необходимую помощь. Перевозчики и сотрудники аэропорта принимают меры для скорейшего восстановления расписания.