Новак призвал активизировать соглашения между регионами и независимыми АЗС
Вице-премьер Александр Новак призвал усилить работу по заключению договоров между регионами и независимыми АЗС, а также между Минэнерго, ФАС и независимыми нефтеперерабатывающими заводами. По его словам, это должно обеспечить предсказуемые и справедливые цены на топливо. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Господин Новак подчеркнул, что нужно ускорить принятие нормативно-правовых актов, которые позволят быстро удовлетворять спрос на топливо и способствовать стабилизации его обеспечения. На совещании особое внимание уделили ситуации на рынках Нижегородской и Тамбовской областей, республик Ингушетия, Карелия и Бурятия. Также были представлены меры по регулированию цен на топливо в нескольких регионах.
Ранее Александр Новак говорил, что в России нет недостатка дизельного топлива, но власти отмечают нехватку бензина и принимают меры по недопущению дефицита. Он напомнил, что правительство вместе с компаниями обеспечивает дополнительный ввоз нефтепродуктов из стран ближнего и дальнего зарубежья.
В конце мая 2026 года в России возник дефицит топлива, что привело к росту цен на автозаправочных станциях и введению ограничений на продажу бензина и дизельного топлива в некоторых регионах. В связи с этим вице-премьер Александр Новак поручил нефтяным компаниям обеспечить дополнительные поставки топлива на региональные рынки и предложил региональным властям эффективнее использовать свои топливные ресурсы.
Проблемы со снабжением топливом, особенно в регионах с большим количеством независимых АЗС, сохраняются. В августе 2026 года Александр Новак поручил Минэнерго и ФАС усилить контроль за ценообразованием на независимых АЗС, а также договорился с крупными нефтяными компаниями о постепенном насыщении независимых заправок нефтепродуктами через региональных операторов.
Ранее, в апреле 2026 года, Александр Новак поручал Минэнерго и ФАС в ближайшие дни согласовать с нефтяными компаниями поставки топлива на внутренний рынок, чтобы нефтяники отдавали приоритет внутренним поставкам горючего. Кроме того, в октябре 2025 года Александр Новак заявлял, что правительство готовит дополнительные меры для стабилизации цен на топливном рынке, включая мониторинг цен в розничном сегменте и анализ параметров, влияющих на их формирование.