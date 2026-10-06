Новак призвал активизировать соглашения между регионами и независимыми АЗС

Вице-премьер Александр Новак призвал усилить работу по заключению договоров между регионами и независимыми АЗС, а также между Минэнерго, ФАС и независимыми нефтеперерабатывающими заводами. По его словам, это должно обеспечить предсказуемые и справедливые цены на топливо. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Господин Новак подчеркнул, что нужно ускорить принятие нормативно-правовых актов, которые позволят быстро удовлетворять спрос на топливо и способствовать стабилизации его обеспечения. На совещании особое внимание уделили ситуации на рынках Нижегородской и Тамбовской областей, республик Ингушетия, Карелия и Бурятия. Также были представлены меры по регулированию цен на топливо в нескольких регионах.

Ранее Александр Новак говорил, что в России нет недостатка дизельного топлива, но власти отмечают нехватку бензина и принимают меры по недопущению дефицита. Он напомнил, что правительство вместе с компаниями обеспечивает дополнительный ввоз нефтепродуктов из стран ближнего и дальнего зарубежья.