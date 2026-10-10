На остановках общественного транспорта Санкт-Петербурга появились зарядные станции

Тестовый режим продлится минимум 30 дней. За это время специалисты оценят спрос на сервис и соберут отзывы пассажиров и пользователей. Данный проект реализуется в рамках соглашения о взаимодействии между ООО «Микромобильность» и СПб ГКУ «Организатор перевозок».