На остановках общественного транспорта Санкт-Петербурга появились зарядные станции
10.10.2026, 10:29
«Организатор перевозок» Санкт-Петербурга в качестве эксперимента установил станции аренды пауэрбанков на остановках общественного транспорта. Оборудование совмещает сервис аренды зарядных устройств и транспортную информацию.
На данный момент станции работают в тестовом режиме по адресам: Суворовский проспект, дом 16/13; Суворовский проспект, дом 56; Кирочная улица, дом 30; Лиговский проспект, дом 71.
Тестовый режим продлится минимум 30 дней. За это время специалисты оценят спрос на сервис и соберут отзывы пассажиров и пользователей. Данный проект реализуется в рамках соглашения о взаимодействии между ООО «Микромобильность» и СПб ГКУ «Организатор перевозок».