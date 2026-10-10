Свердловский Минздрав проверил поликлинику №14 из-за сообщений об очередях

В отделении неотложной помощи для пациентов с признаками ОРВИ на момент проверки работали три кабинета, в коридоре находились три человека. По данным министерства, при необходимости медучреждение может открыть еще два кабинета. На выезде работали две бригады неотложной помощи. В отделении для хронических пациентов были открыты четыре кабинета, в холле находились четыре человека.