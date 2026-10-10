Свердловский Минздрав проверил поликлинику №14 из-за сообщений об очередях
10.10.2026, 10:14
Минздрав Свердловской области провел внеплановую проверку поликлиники Городской клинической больницы №14 в Екатеринбурге после жалоб на очереди и длительное ожидание приема. По данным ведомства, к медучреждению прикреплено 144 тыс. человек, все они получают амбулаторную помощь в одной поликлинике.
Проверку 9 октября по поручению заместителя губернатора — министра здравоохранения региона Татьяны Савиновой провели специалисты областного министерства. Поводом стала публикация в местном паблике с жалобами на работу амбулаторной службы. Как сообщили в Минздраве, утром в регистратуре работали пять окон и два администратора, помогавших посетителям с электронной записью. В периоды пиковой нагрузки число сотрудников регистратуры увеличивают до девяти.
Во время проверки специалисты ведомства протестировали систему электронной очереди. В 09:50 они получили талон с номером в очереди 22 и через десять минут были приглашены к специалисту. При повторной попытке в 10:01 очередь составляла семь человек, а время ожидания сократилось до нескольких минут.
В отделении неотложной помощи для пациентов с признаками ОРВИ на момент проверки работали три кабинета, в коридоре находились три человека. По данным министерства, при необходимости медучреждение может открыть еще два кабинета. На выезде работали две бригады неотложной помощи. В отделении для хронических пациентов были открыты четыре кабинета, в холле находились четыре человека.
В поликлинике также организованы телемедицинские консультации для пациентов с симптомами ОРВИ, в том числе для продления и закрытия больничных листов.
«Люди не должны длительное время ждать в очереди, при необходимости число сотрудников в регистратуре и на приеме должно быть увеличено»,— заявила Татьяна Савинова. По ее словам, на момент проверки больших очередей в поликлинике не было. Министр добавила, что продолжит контролировать ситуацию.