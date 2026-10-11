Имущество банкротящегося застройщика футбольного манежа в Перми подготовили к торгам
11.10.2026, 10:27
На «Федресурсе» опубликовано положение о порядке и условиях торгов по реализации предмета залога ООО «Звезда-2013». Согласно ему, к продаже подготовлен земельный участок площадью 4,5 тыс. кв. м по ул. Аркадия Гайдара, 126, с расположенным на нем многофункциональным спортивным центром площадью 2,1 тыс. кв. м. Начальная цена лота — 250 млн руб. Вторым лотом будет реализован земельный участок площадью 6,6 тыс. кв. м по ул. Ординской, 9, с находящимся на нем выставочным залом детского футбольного клуба «Звезда» площадью 1,4 тыс. кв. м. Начальная стоимость — 101,2 млн руб. Кроме этого к продаже предлагается нежилое помещение площадью 163,2 кв. м, расположенное в жилом здании по ул. Куйбышева, 59. Оно оценено в 15 млн руб.
Согласно документам «Федресурса», ранее экспертом была проведена оценка всего имущества, правообладателем которого является ООО «Звезда-2013». Среди прочего у должника было обнаружено движимое имущество — автомобиль KIA Optima. По оценке специалиста, его стоимость составляет 1,6 млн руб., при этом балансовая стоимость достигает 2,5 млн руб. Кроме этого, согласно данным оценщика, рыночная стоимость техники и спортивного инвентаря общества составляет чуть более 318 тыс. руб.
ООО «Звезда-2013» было признано банкротом в мае этого года. Крупнейшими кредиторами должника являются ПАО «Сбербанк» и ПАО «Банк ВТБ». Банк ВТБ ранее просил обратить взыскание на заложенное имущество, включая многофункциональный центр, выставочный зал и нежилое помещение. С февраля 2025 года ООО «Звезда-2013» перестало обслуживать кредит, после чего банк потребовал погасить его досрочно до 12 мая, но этого сделано не было. На сегодняшний день сумма требований кредитора составляет 215,14 млн руб. В отношении директора ООО Данила Жвакина тоже возбуждено дело о банкротстве. С исковыми требованиями в отношении ИП обратились сразу несколько предпринимателей и компаний, а также ФНС. Общая сумма требований к предпринимателю составляет более 49 млн руб. Также банк ВТБ обратился в суд с заявлением о признании банкротом владельца компании Алексея Сыропятова, долг которого перед кредитной организацией превышает 169,3 млн руб.