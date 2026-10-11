Имущество банкротящегося застройщика футбольного манежа в Перми подготовили к торгам

На «Федресурсе» опубликовано положение о порядке и условиях торгов по реализации предмета залога ООО «Звезда-2013». Согласно ему, к продаже подготовлен земельный участок площадью 4,5 тыс. кв. м по ул. Аркадия Гайдара, 126, с расположенным на нем многофункциональным спортивным центром площадью 2,1 тыс. кв. м. Начальная цена лота — 250 млн руб. Вторым лотом будет реализован земельный участок площадью 6,6 тыс. кв. м по ул. Ординской, 9, с находящимся на нем выставочным залом детского футбольного клуба «Звезда» площадью 1,4 тыс. кв. м. Начальная стоимость — 101,2 млн руб. Кроме этого к продаже предлагается нежилое помещение площадью 163,2 кв. м, расположенное в жилом здании по ул. Куйбышева, 59. Оно оценено в 15 млн руб.