Застройщик спорткомплекса в Перми признан банкротом

Арбитражный суд Пермского края признал ООО «Звезда-2013» банкротом и открыл в отношении него конкурсное производство на шесть месяцев, следует из данных картотеки суда. Общество является инвестором и строителем футбольного манежа на ул. Гайдара, 12б. Общая сумма требований кредиторов ООО составляет 260,6 млн руб. Основной причиной банкротства, как указано в определении суда, стало существенное превышение фактических инвестиционных затрат над первоначальной сметой строительства спорткомплекса «Звезда-2013», что привело к необходимости привлечения значительных заемных средств.

Согласно материалам дела, на открытии процедуры конкурсного производства настаивал крупнейший кредитор должника — ПАО «Банк ВТБ». Представитель финансовой организации в судебном заседании пояснил, что условия мирового соглашения, предложенные ООО «Звезда-2013», банк не согласовал. По результатам проведенного анализа финансового состояния ООО, сейчас оно является неплатежеспособным. Стоимость имущества предприятия на конец 2025 года, согласно данным бухгалтерского отчета, составляет 281,5 млн руб.

Напомним, изначально с заявлением о признании ООО «Звезда-2013» несостоятельным обратилось ПАО «Сбербанк» в 2025 году. Еще в 2024-м между Сбербанком и «Звездой-2013» был заключен договор, на основании которого заемщику был выдан кредит 30 млн руб. В итоге свои обязательства должники не выполнили. Другая финансовая организация — ПАО «Банк ВТБ» — ранее просила обратить взыскание на заложенное имущество. Речь идет о нежилом помещении площадью 160 кв. м по ул. Куйбышева, 59, выставочном зале по ул. Ординской, 9, площадью почти 1,5 тыс. кв. м, земельном участке под ним площадью 6,64 тыс. кв. м, а также о здании построенного многофункционального спортивного центра и праве аренды земельного участка по ул. Гайдара, 12б. По данным истца, с февраля 2025 года ООО «Звезда-2013» перестало обслуживать кредит, после чего банк потребовал погасить его досрочно до 12 мая, но этого сделано не было. На сегодняшний день сумма требований кредитора составляет 215,14 млн руб.

Стоит отметить, что в отношении директора ООО «Звезда-2013» Данила Жвакина тоже возбуждено дело о банкротстве. С исковыми требованиями в отношении ИП обратились сразу несколько предпринимателей и компаний, а также ФНС. Общая сумма требований к предпринимателю составляет более 49 млн руб.