ФК «Челябинск» обыграл в гостях «Нефтехимик»

Игра прошла при большом преимуществе челябинцев. Хет-трик оформил форвард ФК «Челябинск» Матвей Урванцев, еще один гол на счету Рамазана Гаджимурадова. У «Нефтехимика» отличились Станислав Пузанов и Даниил Сухомлинов. 4:2 — уверенная победа гостей.