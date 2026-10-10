ФК «Челябинск» обыграл в гостях «Нефтехимик»
10.10.2026, 06:53
В очередном матче Футбольной национальной лиги футбольный клуб «Челябинск» в гостях встречался с нижнекамским «Нефтехимиком».
Игра прошла при большом преимуществе челябинцев. Хет-трик оформил форвард ФК «Челябинск» Матвей Урванцев, еще один гол на счету Рамазана Гаджимурадова. У «Нефтехимика» отличились Станислав Пузанов и Даниил Сухомлинов. 4:2 — уверенная победа гостей.
ФК «Челябинск» после 13 игр набрал 15 очков и расположился на 11-м месте в турнирной таблице ФНЛ. Следующий матч челябинцы проведут 18 октября в гостях против ивановского «Текстильщика».