ГК «Полипласт» отказалась спонсировать хоккейный клуб «Лада»
10.10.2026, 06:38
Группа компаний «Полипласт» вышла из состава учредителей хоккейного клуба «Лада». Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
По словам главы региона, это произошло в связи с изменением экономических условий. Доля «Полипласта» возвращается учредителю клуба — правительству Самарской области.
Финансирование сохраняется в рамках ранее утвержденного бюджета. АО «АвтоВАЗ» остается стратегическим партнером тольяттинской команды.