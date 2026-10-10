Рекламаkommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №188

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №188«Ъ» Газета
Волга

ГК «Полипласт» отказалась спонсировать хоккейный клуб «Лада»

10.10.2026, 06:38
Группа компаний «Полипласт» вышла из состава учредителей хоккейного клуба «Лада». Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Юрий Стрелец / Коммерсантъ

По словам главы региона, это произошло в связи с изменением экономических условий. Доля «Полипласта» возвращается учредителю клуба — правительству Самарской области.
Финансирование сохраняется в рамках ранее утвержденного бюджета. АО «АвтоВАЗ» остается стратегическим партнером тольяттинской команды.

Андрей Сазонов