Сальдо выразил готовность к переговорам с Киевом о прекращении блокады Алешек
07.10.2026, 19:38
Власти Херсонской области готовы вести переговоры и обсуждать все реальные предложения украинской стороны о прекращении блокады приграничного города Алешки. Об этом на брифинге журналистам заявил губернатор региона Владимир Сальдо.
«Любое действие противника, которое могло бы привести к снижению напряженности и улучшению ситуации для мирных жителей, если оно эффективно, будет только приветствоваться. Если это реальное предложение, а не создание информационного повода»,— отметил господин Сальдо.
По его мнению, вокруг Алешек на Украине и в ряде западных стран развернули большую информационную кампанию, рассчитанную прежде всего на европейскую и американскую аудиторию. А реальную трагедию людей, подчеркнул он, превратили в инструмент информационной войны.
Город Алешки находится на левом берегу Днепра в непосредственной близости от Херсона, который контролирует Киев. До начала специальной военной операции в нем проживало примерно 20 тыс. человек.
Две недели назад пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал гуманитарную обстановку в Алешках критической. По данным местных властей, с начала года в Алешкинском округе погибли 68 мирных жителей, из них 29 — в самих Алешках. Более 130 человек получили ранения различной степени тяжести.