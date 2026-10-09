В Ярославской области создадут Лигу КВН предприятий

«Ярославский КВН развивается не только в столице региона, но и в муниципалитетах: у Тутаева и Рыбинска есть свои лиги. В 2026 году благодаря нацпроекту "Молодежь и дети" команда движения посетила девять округов области и рассказала о возможностях участия в проектах КВН»,— сообщила заместитель председателя правительства региона Вера Даргель.