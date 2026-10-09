В Ярославской области создадут Лигу КВН предприятий
09.10.2026, 23:01
В Ярославской области создадут Лигу КВН предприятий, в которую на первом этапе войдут 10 команд, сообщили в правительстве региона. Соглашения об организации лиги подписали 9 октября на Неделе промышленности губернатор Михаил Евраев и руководители компаний, в том числе «Автодизеля», «Славнефть-ЯНОСа», «Ярославского бройлера», «ЯрКампа», «Аронапа» и «ПолиЭРа».
«Это возможность для работающей молодежи проявить себя за пределами привычных рабочих задач и раскрыть творческие способности. А для предприятий — еще один способ рассказать о своей команде и привлечь новых сотрудников», — отметил Михаил Евраев. По его словам, участникам помогут опытные игроки КВН, а первый фестиваль новой лиги состоится 8 декабря.
Организаторами выступят Дворец молодежи Ярославской области и движение «Ярославский КВН».
«Ярославский КВН развивается не только в столице региона, но и в муниципалитетах: у Тутаева и Рыбинска есть свои лиги. В 2026 году благодаря нацпроекту "Молодежь и дети" команда движения посетила девять округов области и рассказала о возможностях участия в проектах КВН»,— сообщила заместитель председателя правительства региона Вера Даргель.
По ее словам, интерес молодежи, разнообразие мероприятий, их качество и масштаб помогли движению «Ярославский КВН» войти в топ-5 лиг Международного союза КВН.
По данным правительства области, ежегодно в проектах движения участвуют около 2 тыс. детей, подростков и студентов, а число зрителей составляет порядка 10 тыс. человек.