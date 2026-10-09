Рекламаkommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №187

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №187«Ъ» Газета
Сочи

В Туапсе при падении обломков БПЛА пострадал один человек

09.10.2026, 22:34
В Туапсе Краснодарского края один человек пострадал в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата. Пострадавшего госпитализировали, ему оказывают необходимую медицинскую помощь.
Кроме того, обломки вызвали возгорание на склоне горы со стороны моря. Пожар оперативно ликвидировали. На месте работают оперативные и специальные службы.
Ранее Минобороны России сообщило о перехвате и уничтожении 62 украинских беспилотных летательных аппаратов в период с 08:00 до 20:00 мск. Дежурные силы ПВО работали над территориями девяти областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Коми, Республики Крым и акваторией Черного моря.
В частности, беспилотники перехватили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тульской и Ярославской областями. В Минобороны не уточнили, сколько аппаратов было уничтожено над каждым из перечисленных регионов.

Мария Удовик