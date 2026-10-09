В Туапсе при падении обломков БПЛА пострадал один человек

В частности, беспилотники перехватили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тульской и Ярославской областями. В Минобороны не уточнили, сколько аппаратов было уничтожено над каждым из перечисленных регионов.