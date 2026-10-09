В Туапсе при падении обломков БПЛА пострадал один человек
09.10.2026, 22:34
В Туапсе Краснодарского края один человек пострадал в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата. Пострадавшего госпитализировали, ему оказывают необходимую медицинскую помощь.
Кроме того, обломки вызвали возгорание на склоне горы со стороны моря. Пожар оперативно ликвидировали. На месте работают оперативные и специальные службы.
Ранее Минобороны России сообщило о перехвате и уничтожении 62 украинских беспилотных летательных аппаратов в период с 08:00 до 20:00 мск. Дежурные силы ПВО работали над территориями девяти областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Коми, Республики Крым и акваторией Черного моря.
В частности, беспилотники перехватили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тульской и Ярославской областями. В Минобороны не уточнили, сколько аппаратов было уничтожено над каждым из перечисленных регионов.