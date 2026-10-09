Минобороны сообщило о перехвате беспилотников над Черным морем
09.10.2026, 21:52
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение дня перехватили и уничтожили 62 украинских беспилотных летательных аппарата над российскими регионами и акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, беспилотники перехватывали с 08:00 до 20:00 мск. В числе территорий, над которыми действовали силы ПВО, указаны Краснодарский край, Республика Крым и акватория Черного моря.
Также беспилотные летательные аппараты перехватили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тульской и Ярославской областями, Московским регионом и Республикой Коми.
В Минобороны уточнили, что все 62 беспилотных летательных аппарата были перехвачены и уничтожены дежурными силами ПВО.