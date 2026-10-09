В Ярославской области сбили малоразмерные разведывательные воздушные шары
09.10.2026, 21:48
Над территорией Ярославской области уничтожили малоразмерные воздушные шары разведывательного назначения, запущенные с территории Украины. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ярославской области.
В ведомстве заявили, что работа по уничтожению таких объектов продолжается. Жителей призвали не распространять непроверенную информацию и ориентироваться на сообщения официальных источников.
При обнаружении подозрительных предметов или их обломков необходимо сообщить об этом по номеру 112. В министерстве также предупредили, что нельзя приближаться к таким объектам и пытаться самостоятельно их перемещать.