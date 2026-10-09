«Ростов» обыграл «Акрон» в первом матче после возвращения Дмитрия Кириченко
09.10.2026, 21:44
Футбольный клуб «Ростов» одержал победу над тольяттинским «Акроном» в матче 10-го тура Российской премьер-лиги. Встреча на «Ростов Арене» завершилась со счетом 1:0. Об этом сообщает пресс-служба команды.
Игра стала первой для Дмитрия Кириченко в качестве главного тренера донской команды. Единственный гол в матче забил полузащитник Иван Комаров. Он отличился на второй добавленной минуте первого тайма, поразив ворота соперника ударом со штрафного.
Дмитрий Кириченко возглавил «Ростов» в конце сентября после ухода Джонатана Альбы. Матч с «Акроном» стал первым официальным для команды под руководством нового тренерского штаба.
Следующую игру ростовчане проведут 14 октября в Москве против ЦСКА в рамках группового этапа Кубка России.