Суд в Ирбите оправдал водителя за употребление феназепама

«Мировой судья отметил: управление транспортным средством под воздействием лекарственных препаратов, не относящихся к этиловому спирту, наркотикам или психотропным веществам, не может служить основанием для привлечения к ответственности по ст. 12.8 КоАП РФ до внесения соответствующих изменений в законодательство»,— рассказали в пресс-службе.