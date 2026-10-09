Суд в Ирбите оправдал водителя за употребление феназепама
09.10.2026, 21:25
Мировой судья судебного участка №1 Ирбитского судебного района прекратил производство по делу об административном правонарушении в отношении местного жителя Давида Х., которого обвиняли в управлении автомобилем в состоянии опьянения (ст. 12.8 КоАП РФ).
Как рассказали в пресс-службе судов Свердловской области, 18 августа он был остановлен за рулем автомобиля Lada Granta сотрудниками ДПС на улице Советская в Ирбите с целью проверки документов.
«У водителя были замечены внешние признаки опьянения: нарушение речи и резкое изменение окраски кожных покровов лица. При этом алкотестер показал 0,000 мг/л — алкоголя в выдохе не было»,— отметили в пресс-службе.
Биологическая экспертиза обнаружила у него в моче феназепам, парацетамол, анальгин и хлорфенирамин. Таким образом, медики указали «состояние опьянения».
Суд признал данное заключение необоснованным, так как феназепам не включен в перечень наркотических средств и психотропных веществ, утвержденный постановлением правительства РФ №681.
«Мировой судья отметил: управление транспортным средством под воздействием лекарственных препаратов, не относящихся к этиловому спирту, наркотикам или психотропным веществам, не может служить основанием для привлечения к ответственности по ст. 12.8 КоАП РФ до внесения соответствующих изменений в законодательство»,— рассказали в пресс-службе.
Водитель Lada Granta пояснил суду, что принимаемые им лекарственные препараты были назначены врачом. Феназепам является транквилизатором, уменьшающим тревожность и страх, но вызывающим сонливость и замедление реакции.
Производство по делу было прекращено судом, решение вступило в законную силу.
Наказание по ст. 12.8 КоАП РФ предусматривает административный штраф в размере 45 тыс. руб. с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.