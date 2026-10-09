В Свердловской области водителя скорой помощи осудили за гибель пациентки в ДТП
09.10.2026, 20:35
Серовский районный суд приговорил водителя скорой помощи к году лишения свободы условно за ДТП, в котором погибла пациентка. Также мужчину лишили водительских прав на два года, сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.
Авария произошла 20 мая 2026 года. Водитель перевозил пациентку из одного медицинского учреждения в другое и ехал по улице Каквинской с включенным проблесковым маячком, но без звукового сигнала. Мужчина был утомлен и допустил съезд автомобиля с проезжей части. Машина наехала на две опоры освещения. В результате ДТП пациент-пассажирка скончалась.
Водителя признали виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ).