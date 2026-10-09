В Сочи спасатели эвакуировали женщину и собаку из котлована
09.10.2026, 19:53
В Сочи спасатели эвакуировали женщину и собаку из котлована строящегося дома. Для этого специалисты использовали альпинистское снаряжение. Медицинская помощь женщине и животному не потребовалась. Об этом сообщили в МКУ «Служба спасения города Сочи».
Инцидент произошел во время прогулки. Собака упала в котлован, после чего женщина спустилась за ней, чтобы самостоятельно достать животное. Однако выбраться из ямы она не смогла и обратилась за помощью в службу спасения.
Прибывшие специалисты с использованием альпинистского снаряжения эвакуировали женщину и собаку из труднодоступного места.
Ранее в Сочи спасатели помогли дорожному рабочему, нога которого застряла в отверстии дождеприемника во время благоустройства территории вдоль автомобильной дороги. Мужчина не смог самостоятельно освободиться. Спасателям пришлось распилить часть конструкции бензорезом. После этого рабочий отказался от дальнейшей медицинской помощи.
Кроме того, в поселке Лазаревское 24-летний местный житель сломал ногу в лесу. Спасатели наложили ему шину и на носилках вынесли из труднодоступной местности к автомобилю скорой помощи, где передали медикам.