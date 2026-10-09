Ростовчанка предстанет перед судом по обвинению в контрабанде украшений
09.10.2026, 19:52
В Южной транспортной прокуратуре утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летней жительницы Ростова-на-Дону, управляющей ювелирным салоном. Ее обвиняют в контрабанде ювелирных изделий (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ) стоимостью более 2,4 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По версии следствия, во время служебной командировки за границу для участия в выставке женщина приобрела 17 украшений из сплавов золота и серебра со вставками ограненных алмазов и фианитов. Изделия, как считает следствие, она намеревалась перепродать в Ростове-на-Дону.
Фигурантка прибыла авиарейсом в международный аэропорт Минеральные Воды. При прохождении таможенного контроля она не задекларировала находившиеся при ней украшения и незаконно переместила их через таможенную границу Евразийского экономического союза.
Уголовное дело направили в Минераловодский городской суд.