Ростовчанка предстанет перед судом по обвинению в контрабанде украшений

По версии следствия, во время служебной командировки за границу для участия в выставке женщина приобрела 17 украшений из сплавов золота и серебра со вставками ограненных алмазов и фианитов. Изделия, как считает следствие, она намеревалась перепродать в Ростове-на-Дону.