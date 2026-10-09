На Дону приостановили 164 декларации на продукцию животного происхождения

Основанием стали нарушения при подтверждении качества и безопасности товаров. Из общего числа деклараций 82 относились к молочной продукции, 44 — к мясной, 26 — к рыбной, 11 — к кормам и одна — к меду. По данным специалистов, производители оформляли документы на основании протоколов испытаний, в которых отсутствовали необходимые исследования для подтверждения соответствия технических регламентов. Недостоверное декларирование выявили у 19 индивидуальных предпринимателей и 24 юридических лиц.