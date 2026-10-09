На Дону приостановили 164 декларации на продукцию животного происхождения
09.10.2026, 19:06
В Ростовской области с начала года приостановили 164 декларации на продукцию животного происхождения. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.
Основанием стали нарушения при подтверждении качества и безопасности товаров. Из общего числа деклараций 82 относились к молочной продукции, 44 — к мясной, 26 — к рыбной, 11 — к кормам и одна — к меду. По данным специалистов, производители оформляли документы на основании протоколов испытаний, в которых отсутствовали необходимые исследования для подтверждения соответствия технических регламентов. Недостоверное декларирование выявили у 19 индивидуальных предпринимателей и 24 юридических лиц.
Кроме того, Россельхознадзор выявил случаи фальсификации жировой фазы молочной продукции жирами немолочного происхождения. По этим основаниям действие деклараций приостановили у четырех индивидуальных предпринимателей и шести предприятий. В частности, в сентябре ведомство приостановило действие декларации на молочную продукцию предпринимателя из Родионово-Несветайского района. Лабораторное исследование пробы творога показало, что жирно-кислотный состав продукта не характерен для молочного жира коровьего молока и не соответствует указанной маркировке.
По нарушениям хозяйствам объявили 206 предостережений. Информацию о признанных недействительными декларациях направили в Роспотребнадзор, сведения внесли в единый реестр Росаккредитации.