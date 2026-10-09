На Урале задержали 11 членов ОПГ по подозрению в хулиганстве

«Группа "гастролеров" подозревается не только в фактах хулиганства, но и в криминальных действиях, которые совершают преступники, известные в народе как "щипачи".В час-пик члены группы женского пола, вне зависимости от беременности, заходили в общественный транспорт, создавали давку и под прикрытием этого похищали кошельки и сотовые телефоны. Если потерпевшие тут же это замечали, коллеги "щипачей" из числа мужчин оказывали "силовую поддержку", позволяя своим дамам ретироваться. Сколько всего карманных краж и иных преступлений на счету ОПГ, сыщики ОБОП УУР и следователи сейчас выясняют»,— сообщил полковник Горелых.