На Урале задержали 11 членов ОПГ по подозрению в хулиганстве
09.10.2026, 20:08
В Перми правоохранители задержали 11 предполагаемых участников этнической ОПГ, которых подозревают в хулиганстве в отношении пассажиров и работников общественного транспорта Екатеринбурга. Об этом сообщили в СУ СКР по Свердловской области.
Среди задержанных — шестеро мужчин и пятеро женщин, имеющих регистрацию в различных субъектах РФ. Как полагает следствие, они приехали в Свердловскую область, чтобы совершать имущественные преступления.
Выявить их удалось после двух инцидентов, произошедших в общественном транспорте Екатеринбурга 6 октября. Неустановленные на тот момент лица грубо нарушили общественный порядок и применили насилие к гражданам. Один из эпизодов произошел возле остановки общественного транспорта на улице Свердлова, второй — в трамвае, следовавшем по улице 8 Марта.
«Подозреваемые были задержаны в Перми в рамках расследования уголовных дел, после чего доставлены в территориальный следственный отдел, где в настоящее время с ними проводятся следственные действия. Сейчас следствие располагает сведениями о совершении указанными лицами также серии имущественных преступлений, связанных в том числе с хищением личных вещей граждан в общественном транспорте»,—сообщили в СКР.
По предварительным данным, только 6 октября участники группы могли совершить в Екатеринбурге около 13 краж. Следствие также проверяет информацию об аналогичных преступлениях, совершенных в прошлом году.
Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что предполагаемых участников группы задержали на съемных квартирах в Пермском крае. Среди задержанных — шесть мужчин и пять женщин, две из них беременны. Они родом из Волгограда, Рязани, Московской и Воронежской областей. После задержания их доставили в уральскую столицу для проведения следственных действий.
«Группа "гастролеров" подозревается не только в фактах хулиганства, но и в криминальных действиях, которые совершают преступники, известные в народе как "щипачи".В час-пик члены группы женского пола, вне зависимости от беременности, заходили в общественный транспорт, создавали давку и под прикрытием этого похищали кошельки и сотовые телефоны. Если потерпевшие тут же это замечали, коллеги "щипачей" из числа мужчин оказывали "силовую поддержку", позволяя своим дамам ретироваться. Сколько всего карманных краж и иных преступлений на счету ОПГ, сыщики ОБОП УУР и следователи сейчас выясняют»,— сообщил полковник Горелых.