В Воронеже трех человек арестовали за подпольное производство мяса для шаурмы
09.10.2026, 18:56
Левобережный районный суд Воронежа по ходатайству следователя на два месяца заключил под стражу троих подозреваемых в производстве немаркированных продовольственных товаров — замаринованных полуфабрикатов для шаурмы. Принято во внимание, что фигуранты не зарегистрированы на территории РФ и могут попытаться скрыться от органов следствия. Об этом рассказали в пресс-службе судебной системы региона.
По версии следствия, фигуранты арендовали помещение хранили в нем технологическое оборудование для производства продукции — металлические столы для разделки мяса, насаживания бобин для шаурмы и другое. Полуфабрикаты развозили по точкам общественного питания. На хранении было найдено 104 полуфабриката из мяса птицы, относительно которых не было информации о дате изготовления, условиях хранения, сроке годности, наименовании и месте нахождения изготовителя.
Уголовное дело возбуждено по статье о хранении, перевозке и сбыте продукции без маркировки группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 4 ст. 171.1 УК РФ, до шести лет лишения свободы).
В конце сентября «Ъ-Черноземье» также рассказывал, что Центральный районный суд Воронежа на 70 суток приостановил деятельность организации общественного питания «Блинчик» индивидуального предпринимателя Василия Слащева по адресу: Чернышевского, 1а — возле Петровской набережной. Причиной стали многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований.