В Воронеже трех человек арестовали за подпольное производство мяса для шаурмы

По версии следствия, фигуранты арендовали помещение хранили в нем технологическое оборудование для производства продукции — металлические столы для разделки мяса, насаживания бобин для шаурмы и другое. Полуфабрикаты развозили по точкам общественного питания. На хранении было найдено 104 полуфабриката из мяса птицы, относительно которых не было информации о дате изготовления, условиях хранения, сроке годности, наименовании и месте нахождения изготовителя.