В Воронеже «Блинчик» закрыли на 70 дней из-за антисанитарии

Центральный районный суд Воронежа на 70 суток приостановил деятельность организации общественного питания «Блинчик» индивидуального предпринимателя (ИП) Василия Слащева по адресу: Чернышевского, 1а — возле Петровской набережной. Причиной стали многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Об этом 24 сентября сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский / Коммерсантъ Фото: Константин Франовский / Коммерсантъ

По данным Rusprofile, Василий Слащев зарегистрировал ИП в конце 2013 года в городе Грозный Чеченской Республики. Основной указана деятельность предприятий общественного питания. Господин Слащев выступает соучредителем ООО «Губерния» (Воронеж) и ООО «Чувство Прекрасного» (Санкт-Петербург), а также единственным учредителем ООО «Блинчик», которое было зарегистрировано в Грозном в июне 2015 года. ООО «Блинчик» ведет деятельность в сфере общественного питания. Управляет фирмой директор Ирина Степанова, назначенная на эту должность в августе 2016 года. Уставный капитал предприятия составляет 80 тыс. руб. Финансовые показатели компании демонстрируют выраженную положительную динамику. Выручка за 2025 год достигла 278,3 млн руб., увеличившись на 37,8% относительно предыдущего года, когда она составляла 202 млн рублей. Чистая прибыль выросла многократно — с 287 тыс. до 52,4 млн руб.

При проверке точки, по информации суда, было установлено отсутствие контроля безопасности еды на производстве, несоблюдение условий хранения и прослеживаемости пищевой продукции, нарушение поточности технологических процессов, а также правил личной гигиены работников и маркировки инвентаря. Помимо этого, не были обеспечены: надлежащее санитарное состояние помещений, оборудования и столов, обработка посуды и инвентаря дезинфицирующими средствами, контроль температурного режима хранения и регулярное удаление отходов.

«Данные нарушения создают угрозу инфекционных и неинфекционных заболеваний, пищевых отравлений и тяжкого вреда здоровью потребителей»,— говорится в сообщении судебной системы.

Административное наказание было назначено по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения (ст. 6.6 КоАП РФ). Она предусматривает в качестве наказания приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Денис Данилов