В пригороде Астрахани построят новую поликлинику с детским отделением и стационаром

Пропускная способность поликлиники составит 300 посещений в смену. В трехэтажном здании разместят детское отделение, кабинеты терапии и физиотерапии, стационар, а также отделение скорой и неотложной помощи. У учреждения будет собственная котельная и электроподстанция.