В пригороде Астрахани построят новую поликлинику с детским отделением и стационаром
09.10.2026, 18:17
В селе Началово Приволжского района начали строить новую поликлинику. На возведение объекта направлено около 650 млн руб., сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в своих соцмедиа.
Пропускная способность поликлиники составит 300 посещений в смену. В трехэтажном здании разместят детское отделение, кабинеты терапии и физиотерапии, стационар, а также отделение скорой и неотложной помощи. У учреждения будет собственная котельная и электроподстанция.
В данный момент на площадке делают геодезическую разбивку свайного поля. Подрядчик завез материалы и технику. Завершение строительства запланировано на середину 2028 года.