Прокуратура Саратовской области вернула в бюджет 91 млн руб.
09.10.2026, 18:05
Более 90 млн руб. налоговой задолженности прокуратура Саратовской области направила в бюджет. В надзорном ведомстве подвели итоги работы с начала 2026 года, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Надзор выявил 252 нарушения закона, внес 105 представлений, в суд направлено 26 исков. Прокуроры привлекли к дисциплинарной ответственности 64 лица, к административной — пять. На основании двух материалов были возбуждены уголовные дела.
Участие ведомства в делах о банкротстве помогло оспорить сделки должников на сумму свыше 150 млн руб. и добиться погашения задолженности по налогам на 91 млн руб. Кроме того, прокуратура не позволила включить в реестр требований кредиторов фиктивную задолженность на 32 млн руб.