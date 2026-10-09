Прокуратура Саратовской области вернула в бюджет 91 млн руб.

Участие ведомства в делах о банкротстве помогло оспорить сделки должников на сумму свыше 150 млн руб. и добиться погашения задолженности по налогам на 91 млн руб. Кроме того, прокуратура не позволила включить в реестр требований кредиторов фиктивную задолженность на 32 млн руб.