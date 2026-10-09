Спасатели Сочи помогли рабочему, застрявшему в ливневке

В Сочи спасатели освободили дорожного рабочего, нога которого застряла в отверстии дождеприемника во время благоустройства территории вдоль автомобильной дороги. Для этого специалистам пришлось распилить часть конструкции. Об этом сообщили в «Службе спасения Сочи».