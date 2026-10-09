Спасатели Сочи помогли рабочему, застрявшему в ливневке
09.10.2026, 17:56
В Сочи спасатели освободили дорожного рабочего, нога которого застряла в отверстии дождеприемника во время благоустройства территории вдоль автомобильной дороги. Для этого специалистам пришлось распилить часть конструкции. Об этом сообщили в «Службе спасения Сочи».
Мужчина не смог самостоятельно вытащить ногу. Прибывшие на место спасатели использовали бензорез, чтобы распилить часть дождеприемника и освободить пострадавшего. После этого мужчина отказался от дальнейшей медицинской помощи.
На этой неделе спасатели также помогли 24-летнему жителю поселка Лазаревское, который сломал ногу в лесу. Для эвакуации мужчины из труднодоступного участка потребовалось привлечь дополнительное подразделение спасателей.
Специалисты наложили пострадавшему шину на правую ногу и на носилках вынесли его из леса к автомобилю скорой помощи. Там мужчину передали медикам.
Ранее спасатели транспортировали туристку с травмой ноги с водопадов под Геленджиком.