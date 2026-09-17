Первый иск к организатору концерта Канье Уэста рассмотрят в Воронеже 9 октября

Центральный районный суд Воронежа перенес с 7 на 9 октября дату предварительного судебного заседания по первому в России иску, адресованному ООО «Сэй Эдженси» (Say Agency) в связи с организацией концертов рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге. Информация в картотеке суда была обновлена. Дело единолично рассматривает судья Виктория Багрянская.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в суд на Say Agency подал воронежец Евгений Рассказов. Его иск касается взыскания средств, уплаченных за входные билеты на концерт, и компенсации морального вреда. По данным суда, истец заявляет, что приобрел у ответчика четыре билета на выступление Канье Уэста на общую сумму 145,2 тыс. руб. Впоследствии же ему «стало известно об обстоятельствах, ставящих под сомнение проведение указанного мероприятия».

«Истец попытался оформить возврат билетов, однако ответчик отказал, сославшись на то, что билеты приобретены в рамках акции и возврату по желанию не подлежат. Повторное обращение также было отклонено на основании того, что организатор не сообщал об отмене или переносе концерта»,— рассказали в Центральном райсуде.

UPD. В суде сообщили, что заседание изначально было назначено на 9 октября, но в данные картотеки закралась ошибка, которую оперативно исправили.

Третьим лицом в деле заявлено ООО «Зенит-Арена» — юридическое лицо «Газпром Арены» в Санкт-Петербурге, на которой был анонсирован концерт.

Концерты Канье Уэста в Санкт-Петербурге Say Agency анонсировало на 10 и 11 октября 2026 года. «Газпром Арена» 17 августа также сообщала о концертах и продаже билетов, однако неделю спустя заявила, что не подписывала договор на проведение выступлений, поэтому шоу не состоятся. В Say Agency на это ответили, что концерт не отменен.

На сайте «Газпром Арены» сейчас висит официальное заявление о том, что никаких концертов зарубежных исполнителей в календаре событий на октябрь 2026 года нет. В то же время Say Agency в своем Telegram-канале просит «не поддаваться панике и запастись терпением». По словам организации, ее команда находится «на связи с артистом» и делает все, чтобы провести «два незабываемых шоу».

Денис Данилов