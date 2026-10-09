В Ростове восстановили выдачу карт болельщика перед матчем с «Акроном»
09.10.2026, 17:51
В Ростове-на-Дону восстановили работу сервиса оформления карт болельщика. Выдача Fan ID перед матчем «Ростова» и «Акрона» проводится в штатном режиме, сообщили в пресс-службе футбольного клуба.
Ранее оформление новых карт было временно приостановлено по техническим причинам. При этом покупка билетов и проход на стадион для болельщиков, уже имеющих карту, продолжались без ограничений.
Матч десятого тура Российской премьер-лиги между «Ростовом» и «Акроном» состоится 9 октября на «Ростов Арене». Начало игры запланировано на 19:30, вход на стадион откроют в 17:30.